Paradosso-Cav | chi lo elogia su Zelensky lo vuole al gabbio per le cene

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Ciascuno può pensarne quel che, ma è un fatto che l'uscita di Berlusconi dell'altro giorno, quella suda lasciare ai margini del mondo civile perché ha provocato la guerra e ha fatto del proprio popolo carne da macello, è piaciuta parecchio anche a quelli che da trent'anni vorrebbero in galera il fondatore del centrodestra italiano. Quelle dichiarazioni, imbarazzanti innanzitutto per quel che rimane di Forza Italia, avevano il tenore del pacifismo che ormai da un anno finisce in prima pagina e in prima serata televisiva per condannare l'irresponsabilità dei resistenti ucraini e il collaborazionismo guerrafondaio dell'occidente che manda loro armamenti. E infatti proprio presso quei ranghi l'uscita di Berlusconi ha trovato ottimo riscontro. Con la particolarità, appunto, che quegli ambienti politico-giornalistici sono gli stessi che ...