Papa Francesco | «Oggi la famiglia è sempre in pericolo» La tradizione «fonte per strade nuove»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 17 febbraio 2023) «Ladi ispirazione per cercare, evitando le opposte tentazioni dell’immobilismo e della sperimentazione improvvisata». Lo sottolineanel messaggio per la Quaresima 2023 in Vaticano. Bergoglio parte dall’episodio della Trasfigurazione di Gesù raccontato nei Vangeli di Matteo, Marco e Luca. «In questo avvenimento vediamo la risposta del Signore all’incomprensione che i suoi discepoli avevano manifestato nei suoi confronti. Poco prima, infatti, c’era stato un vero e proprio scontro tra il Maestro e Simon Pietro. Che, dopo aver professato la sua fede in Gesù come il Cristo, il Figlio di Dio, aveva respinto il suo annuncio della Passione e della Croce. Gesù lo aveva rimproverato con forza: “Va’ dietro a me, satana! Tu mi sei di scandalo, ...