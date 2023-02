Palladino | «Proveremo a dare a Berlusconi e Galliani le soddisfazioni che meritano»

(Di venerdì 17 febbraio 2023) L’allenatore del Monza, Raffaele, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato di domani contro il Milan. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Nella vita servono sempre delle ambizioni e cercheremo di giocarcela con tutti, come abbiamo sempre fatto. Anche all’andata secondo me è stata fatta una buona partita, forse ci sono stati degli errori individuali. Sono sicuro che contro il Milan faremo una grande prestazione, consapevoli che affrontiamo una squadra piena zeppa di campioni”. E’ una sfida molto sentita dalla proprietà. Ed avete preso alla lettera ciò che dissedurante la sosta, cioè azzerare tutto e ripartire “Si è vero, i risultati stanno arrivando ma anche prima della sosta la squadra stava bene e stava crescendo. E’ stata data continuità al lavoro, ma il vero salto di qualità lo abbiamo ...

