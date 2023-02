Pagelle Sassuolo-Napoli | Kvara-Osimhen | li fermi chi può se può

(Di venerdì 17 febbraio 2023) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 23ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. VOTI:(4-3-3): Consigli 6; Zortea 5,5, Tressoldi 5, Erlic 4,5, Rogerio 5; Frattesi 6 (dall’85’ Alvarez sv), Lopez 5,5 (dall’85’ Obiang sv), Henrique 6 (dal 79? Thorstvedt sv); Bajrami 6 (dal 79? Ceide sv), Defrel 5,5 (dal 57? Pinamonti 5,5), Laurienté 6. All. Dionisi 5,5.(4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 7, Kim 6,5, Olivera 5,5; Anguissa 6,5 (dal 78? Ndombele sv), Lobotka 7, Elmas 6 (dall’85’ Zerbin sv); Politano 6 (dal 58? Zielinski 6),8 (dall’85’ ...

... questa volta 2 - 0 sul campo del, e prosegue la sua cavalcata in testa alla classifica. A decidere la partita sono i gol di Kvaratskhelia e Osimhen nel primo tempo. Ecco le...Il video con gli highlights e i gol di- Napoli 0 - 2, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2022/2023. Gli ... LE

Settima vittoria consecutiva in campionato per la squadra di Luciano Spalletti che batte anche il Sassuolo in trasferta e si porta a quota 62 punti, a +18 dall'Inter seconda in classifica, in attesa ...