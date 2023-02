Ovogenesi e ovulazione | facciamo chiarezza

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Quando parliamo di, indicando con essa la fase fertile del ciclo mestruale, siamo soliti definirla come il momento in cui l’ovaio rilascia un ovulo al potenziale scopo di essere fecondato. Se avviene il concepimento ha inizio la gravidanza, altrimenti l’organismo femminile lo espelle insieme all’endometrio provocando le tipiche mestruazioni. Perché l’avvenga è, com’è facile intuire, necessario che l’ovulo venga prodotto. Insieme all’, quindi, dobbiamo parlare dell’. Che cos’è l’? Per comprendere l’è necessario parlare della gametogenesi. Questi termini, insieme alla spermatogenesi, sono parole composte da una parte variabile (ovo, sperma, gameto) e una fissa (genesi) e fanno riferimento alla formazione (genesi) dei gameti, ...