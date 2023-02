Osimhen chiede il cambio e si tocca la coscia

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Dopo una grande partita e il settimo gol in sette gare di fila, all’85esimo della sfida contro il Sassuolo, Victorlascia il terreno di gioco. L’attaccante nigeriano del Napoli è apparso affaticato e deciso a uscire togliendosi i parastinchi in campo e portandosi la mano dietro ladestra. L’impressione è che abbia avvertito un fastidio muscolare, sperando che non sia nulla di grave in vista della sfida champions contro l’Eintracht. Non si conoscono ancora le reali condizioni del calciatore, ma non appena si è accomodato in panchina, sostituito dal Cholito Simeone, a Dazn hanno spiegato che il nigeriano scuoteva la testa in panchina ma sembrava tutto sommato tranquillo. L'articolo ilNapolista.

Non ce la fa Osimhen, che toglie i parastinchi e chiede il cambio all'85'. Sembra comunque che voglia fermarsi per precauzione più che altro il nigeriano, che viene sostituito da Simeone.