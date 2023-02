Oscar | i momenti shock della cerimonia | da La La Land al rifiuto di Marlon Brando

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 17 febbraio 2023), inella storia: gli episodi più clamorosi degli Academy Award, dalle invettive politiche alla storica gaffe di La Lae Moonlight. La lunga storia degli, che nel 2023 celebrano la loro novantacinquesima edizione, è ricca diche si sono rivelati fonte di sorpresa e di dibattiti. Talvolta questi episodi hanno lasciato un ricordo piacevole, o quantomeno 'vivace': si pensi all'infrazione dell'etichetta da parte di uno scatenato Roberto Benigni mentre si dirige verso il palco saltelo sulle poltrone. Ma proprio questibizzarri sono fra quelli che, in positivo o in negativo, hanno segnato l'immaginario del premio. Da quando, per la ...