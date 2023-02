Oscar Coldiretti | dalla carta d’api alle posate di cardo | ecco le idee green Per la Campania premiata Terra Felix

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 17 febbraio 2023)primaalimenti sostenibile e riutilizzabile fatta con la ceraall’ “incubatrice” per i funghicelli realizzata con gli scarti delche sono usati anche per fare leglassa di vino Primitivo ottenuta dai residui della lavorazione delle uve all’acqua tonica agricola fatta con luppolo, ginepro e genziana, finobombe di semi realizzate con l’aiuto di ragazzi disabili. Sono solo alcune delle innovazioni presentate dai giovani imprenditori dellain occasione degli, il salone della creatività Made in Italy della “Generazione in campo” che creano occupazione, salvano il clima e l’ambiente e garantiscono cibo, servizi ed energia al ...