(Di venerdì 17 febbraio 2023) I corpi senza vita di 18sono stati rinvenuti all'interno di una Sofia, in Bulgaria. Sul mezzo pesante viaggiavano oltre 30 persone: sul posto è intervenuto un team di medici che sta prestando soccorso alle vittime. Per...

... guidaree sparare con armi da fuoco , afferma il rapporto. Il laboratorio di ricerca ... L'ultimorusso ai danni del popolo ucraino. Come si legge nel rapporto (qui è possibile consultare ...Americani e inglesi, francesi e tedeschi non vogliono che Assad tocchi un solod'aiuti. Non c'è un'ambasciata occidentale, in Siria, e anche il governo italiano sta cercando di bypassare i ...

Orrore su un camion abbandonato: 18 migranti morti per soffocamento EuropaToday

Orrore russo: Putin e i “campi di rieducazione” per bimbi QuiFinanza

Turchia, l’orrore del terremoto: oltre 21 mila morti . «È il disastro del secolo» Corriere della Sera

La testimonianza di un'esule istriana scampata per miracolo all ... Secolo d'Italia

Senza vita nella cabina di guida del suo camion, la macabra scoperta Notizie.it

L’ultimo orrore di Vladimir Putin: sono nati e aumentano i “campi di rieducazione” in Russia, dove il governo di Mosca sta portando sempre più bambini ...Erdogan in visita nelle 10 province colpite: «È il disastro del secolo». Una diga si è aperta allagando un villaggio, sulle strade sfrecciano senza sosta le ambulanze ...