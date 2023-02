Oroscopo Paolo Fox settimana | previsioni dal 18 al 24 febbraio 2023

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Anche questaFox ha dispensato i suoi consigli nel suo consueto, pubblicato da DiPiù Tv, per ladal 18 al 24. I Gemelli andranno incontro a ritorni di fiamma, mentre la Vergine avrà problemi in amore. Vediamo, nel dettaglio, cosa dovranno aspettarsi dalle Stelle i dodici segni zodiacali. ARIETE – Potreste fare nuove conoscenze oppure rivalutare una situazione importante, i nuovi incontri sono intriganti e avete voglia di vivere emozioni trasgressive. In coppia, potrete recuperare, sarete passionali e se una persona non sarà disponibile o avete chiuso una storia, sarete pronti a guardare altrove. A livello professionale, ci saranno ottimi cambiamenti. TORO – Cercate chiarezza e non volete perdere tempo con coloro che non meritano il ...