Oroscopo Paolo Fox Sabato 18 Febbraio 2023 | novità per i Pesci

Leggi su zon

(Di venerdì 17 febbraio 2023) L’diFox per oggi,18Ariete È un cielo importante per parlare di sentimenti o per chiarire qualche malinteso, e mi auguro che tutti i nati Ariete abbiano in questo momento una visione molto più ottimista del futuro, in particolare vista la presenza di Giove nel segno. Tutti quelli che hanno avuto problemi legali o finanziari potrebbero sperare in una soluzione o in una rimessa in gioco, la cosa bella di questo cielo è che non manca il coraggio! Sappiamo che l’Ariete è nato per combattere e ora sta vivendo una situazione di grande fervore; qualcosa di buono è alle porte! Toro I progetti per il futuro sono avviati, e tutto sembrerebbe funzionare meglio. Ma attenzione alle vicende del cuore, lo dico in modo particolare a coloro che sono in coppia da tempo. Il fine settimana ...