Oroscopo Branko Venerdì 17 Febbraio 2023 | Capricorno arrabbiato

Leggi su zon

(Di venerdì 17 febbraio 2023) L’diper oggi,17Ariete Potreste avere qualche problema nella sfera lavorativa ma non otterrete brutti risultati. Buona la fortuna. Meglio occupare questo giorno per l’amore, inseguendo l’amore. Toro Nuovo slancio alla vostra attività e nei rapporti. Cambiamenti favorevoli in casa. Sorprese in amore. Denaro attraverso beni che avete ereditato o che vi hanno regalato. Gemelli Oggi e domani è il momento giusto per mostrare la vostra intelligenza negli affari. Attenti alle distrazioni coi farmaci. Cancro La coppia scoppia? Gli astri sono dalla vostra parte; qualche grattacapo a livello professionale. Se avete un interesse per un Pesci vi andrà bene. Leone Perché dovete mangiarvi il fegato oggi? Avrete altre possibilità! Oggi pensate a voi stessi e ai ...