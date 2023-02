Ornella Vanoni contro Rosa Chemical | “È un caso estremo | o è scemo o ci fa”

(Di venerdì 17 febbraio 2023): “O èo ci fa”: la cantante, ospite del recente Festival di Sanremo 2023, ha attaccato l’autore del brano Made in Italy sui social. Sul suo profilo Twitter, infatti,ha commentato le parole di Selvaggia Lucarelli, la quale ha criticato il cantante dopo che quest’ultimo in un’intervista a Diego Bianchi aveva affermato di non sapere quale ruolo ricoprisse Sergio Mattarella. “O èo ci fa. Comunque è une non tutti i giovani sono così inutili” ha scritto la cantante sui social. “Se vai a Sanremo a sventolare la ...

Tutto è partito da un'idea di Sade Mangiaracina, originaria di Castelvetrano ma da anni trapiantata a Roma, pianista jazz e arrangiatrice diche, per festeggiare l'arresto di Matteo ...La signora della musica italiana,, non usa mezzi termini per commentare alcune uscite di Rosa Chemical... Lo abbiamo visto protagonista sul palco dell'Ariston in occasione di Sanremo 2023 con la sua ' Made In Italy ', ...

Ornella Vanoni su Rosa Chemical: «O è scemo o ci fa. Non tutti i giovani sono così inutili» Vanity Fair Italia

"I giovani non sono tutti così inutili". Ornella Vanoni asfalta Rosa Chemical ilGiornale.it

Rosa Chemical non sa chi è Mattarella e Ornella Vanoni commenta:”O è scemo o ci fa, comunque è un… Il Fatto Quotidiano

Ornella Vanoni contro Rosa Chemical: "Non tutti i giovani sono così inutili" Today.it

Ornella Vanoni asfalta Rosa Chemical: “O è scemo o è inutile” Gossipblog

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Stiamo parlando di Rosa Chemical che proprio a causa di quest’ultima “mancanza” si è beccato una dura frecciata addirittura da Ornella Vanoni. Pizzicato nel corso di ‘Propaganda Live’ da Diego Bianchi ...