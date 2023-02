(Di venerdì 17 febbraio 2023) Lo afferma il deputato del Pd Andrea, in un'intervista a 'Fanpage.it' rispondendo alla domanda se il congresso costituente del Partito Democratico sia servito a rinascere. "Fatto sta - ...

Ribadendo di sostenere la candidatura di Elly Schlein,spiega: "dico Schlein perché sono convinto che in questo momento sia necessario rispondere a un rischio, quello che il nostro partito ...... alcuni comuni (pochi data l'emergenza) hanno deciso di ridurre l'utilizzo di plastica con ... Iniziative simili anche a Ferrara, Capo d'e Tropea. Anche nella città 'simbolo' del ...

Orlando, se Pd troppo moderato lascia spazio al M5s Euronews Italiano

Manni incerto, Orlando sbaglia troppo. Disanto è super LA NAZIONE

La poesia antimoderna di Vittorio Orlando Barbadillo

«Meloni è capace, anzi no». È scontro fra candidati alla segreteria Pd Domani

Paita: Trovo assurdo che nel centrosinistra si metta in discussione il ... Italia Viva

"Penso che si sia imboccata una via di mezzo che non ha aiutato. O si faceva una costituente - e si poteva anche fare scegliendo un gruppo dirigente provvisorio - oppure si poteva andare subito alla s ..."Io penso che un congresso sia l'occasione per chiarire, precisare, definire una linea politica. Noi abbiamo espresso giudizi duri sui singoli provvedimenti ...