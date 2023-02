Oriana spiffera confidenza di Donnamaria sull’amicizia tra Nikita e Antonella

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 17 febbraio 2023)Marzoli sgancia una bomba sui Donnalisi ePelizon alla fine della trentatreesima puntata del Grande Fratello Vip 7. Dopo aver vinto il televoto come preferita alla bella venezuelana è rimasto in mano il destino di Antonino Spinalbese,Fiordelisi ePelizon e ha fatto una rivelazione inedita in prima serata. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7Marzoli rivela la verità sul rapporto traLa bella venezuelana come sempre sa gestire molto bene la sua presenza nel reality show. Infatti, ha sfruttato il momento della scelta perre unadi EdoardoMarzoli doveva scegliere chi mandare al ...