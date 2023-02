«Ora Tebas affondi il bisturi sul caso Barça | o andrà tutto a puttane» ABC

(Di venerdì 17 febbraio 2023) E’ scanzonato, ma durissimo, il commento di Juanma Rodrìguez su Abc: è assurdo che “il più grande scandalo della storia dello sport spagnolo si concluda con una censura, le solite frustate e una multa di diecimilacinquecentotrentasei euro”. L’editorialista sottolinea divertito che per arrivare a domandare delNegreira al povero Xavi in conferenza stampa hanno dovuto aspettare la diciassettesima domanda. La conferma che “a Barcellona vivono su Narnia e che varcando la porta dell’armadio accedono a un mondo parallelo abitato da fauni, naiadi e driadi“. Rodrìguez scrive che la difesa complottistica di Laporta è infantile: “È come se uno dei club storici europei fosse presieduto da un altro Peter Pan che decide di dare la colpa all’immaginario Capitan Uncino, già sulla sessantina e con l’artrite. Siamo a un passo dal Real Madrid, Franco e lo Stato spagnolo messi in ...

Peccato che Javier Tebas, il presidente della Liga spagnola, abbia già trovato l'escamotage

Le sanzioni sportive per il Barcellona paiono però scongiurate, secondo il presidente de La Liga Javier Tebas: "Sono trascorsi cinque anni ... ma potrebbe esserlo a livello penale. Ora la Procura sta indagando". In un mese, dalle plusvalenze in A al fairplay in Premier, ai blaugrana. E il Psg... È il calcio moderno, bellezza! Imbrogli e violazioni mai sono mancati nella storia del pallone, ma ora tutto capita in diretta.