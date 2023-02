Olimpia Milano | lesione al ginocchio destro per Devon Hall | almeno un mese di stop

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Pessime notizie per l’, che perde perun, vittima di un infortunio rimediato nella sfida di Coppa Italia contro Brescia. Il giocatore ha riportato “unaosteocondrale alche necessiterà di un periodo di cure riabilitative – si legge in una nota diramata dalla società –sarà rivalutato in quattro settimane dopo di che sarà possibile stimare i tempi di ritorno all’attività sul campo“. SportFace.

La vittoria contro l', bella e meritata, permette alla formazione biancoblu di arrivare con slancio alla semifinale con la Carpegna Prosciutto Pesaro, dalla quale passeranno le chances ...Il successo nei quarti di Coppa Italia controresta uno dei momenti più alti degli ultimi anni. Un'impresa , la gara meglio interpretata di ...ha mai sbagliato una sola partita contro l', ...

Un altro problema per Ettore Messina: Devon Hall non sarà disponibile almeno fino a metà marzo. "La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che nel corso della gara di Coppa Italia contro Brescia, Devon ...