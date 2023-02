(Di venerdì 17 febbraio 2023) Continua ilsul, carico di sostanze chimiche tossiche,ed incendiatosi pochi minuti prima delle 21, il 3 febbraio scorso, a East Palestine (). Il grande rogo si è sprigionato dopo che 50 dei 150 vagoni trasportati dal convoglio sono usciti dai binari. Secondo le informazioni riportate dal National Transportation Safety Board (Ntsb), per la precisione sono 38 i vagoni deragliati, ma le fiamme sprigionatesi hanno coinvolto altre dodici carrozze. Sul posto si è immediatamente alzata un’altissima colonna di fumo e, dopo l’allarme per una possibile esplosione nella zona, circa 5mila residenti del piccolo paesino a 50 miglia da Pittsburgh sono stati evacuati. East Palestine,, le operazioni di bonifica dopo l’incendio scoppiato a causa del...

Continua il mistero sul treno, carico di sostanze chimiche tossiche, deragliato ed incendiatosi pochi minuti prima delle 21, il 3 ......ha dovuto dichiarare di aver rilevato due contaminanti chimici in alcuni affluenti del fiume. ... Anche in questo caso c'è un incidente ferroviario e unatossica. Per la popolazione è però una ...

Ohio, la nube (tossica) di mistero intorno al treno deragliato: "Era pericoloso, assurdo non avvertire" - Luce Luce

USA: disastro ambientale nell'Ohio, a rischio la salute di 30 milioni di persone; vediamo cosa sta accadendo iLMeteo.it

VIDEO | Ohio come Chernobyl: le immagini shock del disastro ... Dire

Le immagini della combustione controllata delle sostanze ... Il Post

Il video del cantante Blanco che spacca tutto sul palco del Festival di ... Il Post

ROMA – A due settimane dal deragliamento del treno in Ohio, che ha causato la dispersione di sostanze ... La cittadina, situata nei pressi della zona dell’incidente, è stata la più esposta alla nube ...Un convoglio che trasportava sostanze chimiche tossiche è deragliato e ha preso fuoco presso East Palestine, in Ohio. Ecco cosa sappiamo ...