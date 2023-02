Nutella abbandonata tra gli ulivi in Puglia | Ferrero a caccia del responsabile FOTO

I volontari dell'unità interregionale di protezione ambientale di Wardapark , hanno ritrovato oltre un quintale ditra gli ulivi delle campagne nel territorio di Locorotondo. La scoperta dei barattoli è del 23 gennaio 2023, con il gruppo Wardapark che ha reso noto il ritrovamento attraverso un ......Potere del marchio che da quasi sessant'anni (1964 il via della produzione ad Alba) identifica la crema spalmabile più nota e amata al mondo se la notizia del ritrovamento di un quintale diè ...

Oltre un quintale di Nutella abbandonata tra gli ulivi a Locorotondo, in Puglia: interviene Ferrero Fanpage.it

Un quintale di Nutella abbandonato tra gli ulivi: giallo a Locorotondo, arriva la security Ferrero La Repubblica

Il mistero del quintale di Nutella: perché è stato abbandonato fra gli ulivi Tiscali Notizie

Un quintale di Nutella scaduta abbandonata tra gli ulivi della Valle d'Itria La Gazzetta del Mezzogiorno

Locorotondo, trovato un quintale di Nutella abbandonata tra gli ulivi Sky Tg24

“La Nutella ritrovata era scaduta ad aprile 2021 ... dell’ambiente e in questo periodo siamo riusciti a eliminare quasi del tutto il problema dell’abbandono e del rogo dei rifiuti. Qui non si scherza, ...Andare in campagna e trovare un quintale di Nutella. Il singolare ritrovamento è avvenuto a Locorotondo (Bari) in contrada Serralta, al confine con Fasano. L'ispettore ambientale e presidente ...