Nuovo appuntamento con Quarto Grado | i casi del 17 Febbraio 2023

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Questa sera, su Rete 4, alle 21.20, andrà in onda una nuova puntata di. Gianluigi Nuzzi, con il supporto di Alessandra Viero, si concentrerà su diversidi cronaca nera. Stando alle anticipazioni di stasera, si tornerà a parlare della triste morte di Saman Abbas e dei dubbi sul ritrovamento di Liliana Resinovich. Ovviamente, non mancheranno i confronti in studio con gli ospiti dell’, anticipazioni 17: gli ospiti in studio Da quanto si evince dalle anticipazioni di, ancora una volta, si proverà a far luce suidi cronaca nera che, nell’ultimo periodo, hanno turbato maggiormente l’opinione pubblica. Visto il forte interesse ...

con il talk dei sentimenti Mediaset che chiuderà la settimana con colpi di scena che riguarderanno sia il trono classico che over. Oggi in puntata si tornerà a parlare di Federico ...... che fa i conti con gli effetti di un'assenza forzata, in scena al Teatro Radar di Monopoli sabato 18 febbraio alle 21 e domenica 19 febbraio alle 18 per ildella Stagione 2022.23 '...

Nuovo appuntamento con i Fuorifestival di Salerno Letteratura al Museo archeologico - Salernonotizie.it Salernonotizie.it

Roma, il 16 febbraio nuovo appuntamento per la Donazione del sangue di San Valentino ForzaRoma.info

Cagliari, nuovo appuntamento con gli allenamenti aperti al pubblico Centotrentuno.com

Un omaggio a David Bowie nel nuovo appuntamento di Piccoli Mondi News Rimini

Donazione sangue di San Valentino, nuovo appuntamento il 16 febbraio Voce Giallo Rossa

MasterChef Italia 12 è tornato in onda giovedì 16 febbraio con un nuovo doppio appuntamento in prima serata su Sky, in streaming su NOW (disponibile anche on demand e su Sky Go). Durante la decima pun ...Tempo di carnevale, soprattutto nei comuni dell’Irpinia dove la tradizione legata al culto carnevalesco vive da secoli. Tra i principali esponenti della rinascita del carnevale in Irpinia, con la real ...