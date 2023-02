Nuova Toyota Corolla | migliorano prestazioni ed efficienza

(Di venerdì 17 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) –presenta la, evoluzione dell’attuale gamma di 12ma generazione. La quinta generazione della tecnologia Full Hybrid-Electric dirappresenta il cuore della. L’evoluzione sotto il punto di vista ingegneristico e progettuale offre una migliore esperienza di guida,più elevate e una maggiore. Le modifiche includono un nuovo design per la Power Control Unit e il transaxle, una batteria agli ioni di litio più potente e un fine tuning del propulsore per ottenere un’esperienza di guida più gratificante caratterizzata da una relazione più stretta tra l’uso dell’acceleratore da parte del conducente e l’erogazione della forza motrice. a...

Corolla ha un prezzo di lancio di 29.800 euro per la Active Hatchback in motorizzazione da 1,8 litri, grazie ai WeHybrid Bonus da 3.500 euro in caso di permuta o rottamazione. La ...Infotainment touch Head - Up Display, cockpit semi - digitale e schermo centrale touch da 7 o 8 pollici: queste sono le dotazioni tecnologiche diMazda 2. L'infotainment è derivato da, ...

L'allestimento porta un tocco extra di stile sportivo, ispirato ai numerosi successi di Toyota Gazoo Racing e si distingue dal resto della gamma per i cerchi in lega lavorati da 18 pollici di nuova co ...