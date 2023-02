Nordcorea | Pyongyang | “Risposte senza precedenti a manovre Usa e Seul”

(Di venerdì 17 febbraio 2023) (Adnkronos) – La Corea del Nord ha minacciato ”forti e costanti” in vista delle esercitazioni militari annuali di Stati Uniti e della Corea del Sud, accusati di aumentare le tensioni nella regione. Come riferisce l’agenzia di stampa Kcna citando il ministero degli Esteri di, la Corea del Nord potrebbe valutare ulteriori azioni se il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite decidesse di continuare a esercitare pressione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

A Pyongyang, in Corea del Nord, una folla depone fiori davanti alle gigantesche statue di bronzo degli ex leader nordcoreani Kim Il Sung e Kim Jong Il sulla collina Mansu. Il Paese rende omaggio

