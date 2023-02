Non si arrivi alla fiducia Bomba-Forza Italia | grosso caso in maggioranza

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Primo pesantissimo scontro in. "Sul decreto del governo che stoppa la cessione dei crediti del Superbonus bisogna avviare subito un tavolo coinvolgendo anche le categorie, evitare un voto die studiare modifiche che vadano nella direzione di "tutelare i meno abbienti" e "dare certezza alle imprese e ai condomìni". Emanato il dl sulla cessione crediti,sta già pensando a come intervenire per correggere il tiro. Roberto Rosso, senatore, responsabile nazionale del dipartimento Casa degli azzurri,esclude che l'esecutivo possa mettere lasul testo. "Sono abbastanza sicuro che il governo e il ministro Giorgetti voglia confrontarsi. C'era una situazione spiacevole nei conti rispettoquale bisognava intervenire, ma sono certo che ci saranno spazi ...