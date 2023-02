“Non puoi entrare” | così l’Ucraina blocca la stampa estera

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 17 febbraio 2023) “Tu, giornalista, il tuo nome è nella black list dei servizi, ci hanno detto che nonin Ucraina. Non sei gradito. Prendi le tue cose e seguimi”. Non è l’incipit di un film sugli 007, né di un libro inerente il conflitto ucraino, è quanto un soldato ucraino ha riferito al giornalista Salvatore Garzillo, prima di esser scortato dal vagone del treno su cui viaggiava dalla Polonia al, fino alla più vicina caserma e successivamente alla frontiera di Medyka. Chi è Garzillo? Come testimonia lo stesso giornalista, sia sui social che sulla piattaforma d’informazione, il suo lavoro in Ucraina risale fin dai primi conflitti del 2014, viaggiando per il paese in lungo e in largo, attraversando sia le zone più tranquille che quelle più calde, documentando senza esclusione di colpi in particolare i primi mesi ...