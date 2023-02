Non mi interrompa | Non ho tempo | Panicucci scatenata | ospite zittito

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Momenti di tensione tra Federicae il suoa Mattino 5. Si stava parlando dello psichiatra condannato in primo grado a 4 anni e mezzo di carcere il 14 febbraio scorso per abusi su una sua paziente e in collegamento c'era l'avvocato di quest'ultimo, quando a un certo punto gli animi si sono surriscaldati. Quando la presentatrice ha cercato di incalzare l', ricordandogli che il suo assistito è stato condannato, lui si è indispettito e ha detto: "Se posso terminare di parlare… Non misempre perché altrimenti non si capisce niente. Poi si sovrappongono le voci, mi scusi". “Però deve sapere che io non ho tutto ila disposizione per lei. Devo parlare anche di altri argomenti. Prego”, ha quindi risposto la. A quel punto l'avvocato ...