“Non ci resta che Massimo” – Domani in edicola con “Il Mattino” il Libro per i 70 anni di Massimo Troisi

Leggi su 900letterario

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Da Carlo Verdone a Ferzan Ozpetek, daRanieri a Maria Grazia Cucinotta. Ci sono le testimonianze di numerosi personaggi della cultura e dello spettacolo nel nuovo volume, "Non ciche", che il quotidiano "Il" darà in omaggio ai suoi lettori sabato e domenica 18 e 19 febbraio per celebrare i 70dalla nascita di(San Giorgio a Cremano, 19 febbraio 1953 - Roma, 4 giugno 1994). La presentazione del volume si è svolta all'Università Suor Orsola Benincasa, sede dal 2015 di una prestigiosa Scuola di Cinema e Televisione diretta dal produttore de "La grande bellezza" Nicola Giuliano. L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi letterari, ...