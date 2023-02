“Non c’era altro da fare” Fedez e Rosa Chemical | pesante decisione dopo lo scandalo di Sanremo

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 17 febbraio 2023), arriva l’esposto. Un momento che ha diviso in due l’opinione pubblica, quello avvenuto davanti alle telecamere di2023 durante l’esibizione del cantante in gara. Quello che è avvenuto è stato discusso e ridiscusso sotto ogni punto di vista e su più testate giornalistiche, ma oggi sembra che sia arrivata la resa dei conti.denunciati per atti osceni in luogo pubblico. Rifflettori accesi sul ‘caso’ più discusso della 73esima edizione del festival della musica italiana. Toni provocatori e sarcastici quelli da parte del concorrente in gara alla kermesse musicale, ma anche tante conseguenzela scena a cui milioni di italiani hanno assistito. Leggi anche: “Perché ho baciato ...