Non c’è pace per Sanremo 2023 | ora indaga anche l’Agcom

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Del caso verrà discusso mercoledì prossimo Non c’èpere non si placano le polemiche. Dopo il caso Blanco si continua a parlare del Festival tra baci, fiori spezzati e presunte pubblicità. Interviene così, ovvero l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che mercoledì si soffermerà e discuterà su quanto accaduto. Al centro della discussione le possibile violazioni legate alla pubblicità occulta dei profili Instagram, tematica portata avanti per tutte le serate del Festival. Va ricordato, infatti, che nella prima serata di, Chiara Ferragni ha lanciato il profilo Instagram di Amadeus che fino ad allora lo aveva condiviso con la moglie Giovanna Civitillo. Leggi...