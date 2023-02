NJPW | Importante stipulazione aggiunta al match tra Eddie Kingston e Jay White di Battle in The Valley

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Questo sabato a San Josè in California si terrà il PPV dellain The. Evento che vedrà il debutto nella federazione nipponica di Mercedes Monè, Sasha Banks in WWE, un classico per il titolo IWGP World Heavyweight tra Hiroshi Tanahashi e Kazuchida Okada e tra altriinteressanti anche quello trae Jay. Unche arriva dopo la sconfitta dicontro Hikuleo, per cui lo Switch Blade non potrà più combattere sul suolo giapponese. Chi perde lascia definitivamente Ospiti al Wrestling Observer Live condotto da Bryan Alvarez e Mike Sempervive,hanno avuto un acceso confronto verbale che ha portato all’di ...

Oltre questotraguardo, sempre in ROH, Jay è stato ROH World Six - Man Tag Team Champion,...sono stati anche IWGP Tag Team Champions e due volte 6 - man Tag Team Never con Toru Yano in, ...... l'evento piùdell'anno per la federazione nipponica. La wrestler ha debuttato con un nuovo ring name, Mercedes Moné , sfidando l'attuale IWGP Women's Champion Kairi. Dalla WWE alla, ...

NJPW The New Beginning 2023 – Preview Zona Wrestling

MCMG vs RPG VICE annunciato per NJPW Strong World Wrestling

NJPW - NOAH Wrestle Kingdom 17 - Review The Shield Of Wrestling

NJPW The New Beginning in Sapporo Day 1 - Review The Shield Of Wrestling

Okada non si presenta alla conferenza stampa.. e Kaito Kiyomiya ... The Shield Of Wrestling

Dopo il suo rilascio nell'agosto 2021, è apparso in NJPW ma non solo. Al di fuori della federazione ... Nonostante sia tornato da poco, Bronson Reed farà parte di un importante ppv per provare a ...Kazuchika Okada non si è presentato alla conferenza stampa di presentazione dello show al Tokyo Dome, mandando su tutte le furie Kaito Kiyomiya ...