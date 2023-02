Nicolò Pirlo aggredito in centro a Torino | sassi contro l’auto | “Ma è normale?”

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Aggressione inper, figlio di Andrea, ex calciatore di Milan e Juventus oltre che della Nazionale: il giovane, diciottenne, è stato preso di mira da un gruppo di persone mentre era in auto insieme a un suo amico. “Ero in macchina con un amico e questo gruppo di ragazzi ha provato a salire in macchina. Poi ci hanno preso a calcie ci hanno lanciato. Non siamo mai scesi dalper fortuna”, ha raccontato a Fanpage. Ha documentato la vicenda con una storia su Instagram: “Ètrovare inquattro ragazzi che lancianosulla macchina, sputando e tirando calci?”. Nelle immagini si notache viaggia lentamente, ...

