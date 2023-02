Nicolò Maja rivede il papà Alessandro | ' Ci hai rovinato la vita' Il giovane con la maglietta con mamma e sorella uccise

Alla fine l'incontro, già quasi sfiorato qualche settimane fa, è avvenuto.ha incontrato il padre Alessandro, a nove mesi di distanza da quando quest'ultimo ha ucciso la sua mamma, la sorella Silvia e ha gravemente ferito lui stesso, a colpi di martello. ..." Avrei voluto chiedergli 'perché ci hai voluto rovinare' ". Sono state queste le prime parole diquando questa mattina, per la prima volta, ha rivisto in aula il padre Alessandro, 57 anni, autore della strage nella villetta di Samarate (Varese) in cui furono uccise Stefania Pivetta, ...

