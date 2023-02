Nicolò | figlio di Andrea Pirlo | aggredito in macchina a Torino | video

(Di venerdì 17 febbraio 2023), 19enne,dell’ex campione e allenatore della Juventus, è statoin centro anella serata di ieri, giovedì 16 febbraio, mentre si trovava in auto con un amico. «Ero incon un amico e questo gruppo di ragazzi ha provato a salire. Poi ci hanno preso a calci l’auto e ci hanno lanciato sassi. Non siamo mai scesi dall’auto per fortuna», ha spiegato pubblicando una storia su Instagram in cui si vedono i ragazzi che lo hannoe in cui uno dei giovani lancia un sasso.

