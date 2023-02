“Nessun cavillo”. Il difensore di Berlusconi smonta il teorema della sinistra

Unha mandato assolto Berlusconi e le imputate che hanno ricevuto dall'ex cavaliere dieci ... per smontare la tesi della procura, hanno sostenuto che non ci sarebbe stato'germoglio' di ...... in mancanza di meglio e senzasenso del ridicolo, pure con la mafia. Anche la motivazione dell'assoluzione, che i Torquemada da strapazzo considerano un "legale", è invece ...

I combattenti giustizialisti, a partire dal direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, hanno contestato l’assoluzione viziata, a detta loro, da un “cavillo” giuridico. Il difensore di Silvio ...«Premetto che trovo inappropriate alcune sintesi giornalistiche secondo le quali il processo è stato vinto per un cavillo. Nel vocabolario della lingua italiana il cavillo è un “argomento o ...