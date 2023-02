Neoplasie digestive | esperti a confronto su strategie prevenzione

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Roma, 16 feb. (Adnkronos Salute) - I tumori gastrointestinali (Ngi) sono la principale causa di morte per cancro in Europa e una fra le più importanti cause di mortalità in tutti i Paesi del mondo. Colpiscono in ugual misura uomini e donne e...

... in occasione del convegno 'Strategie di screening e prevenzione dei tumori digestivi: il Progetto europeo', promosso a Roma dalla Fondazione per le malattie(Fmd) per illustrare le ...... ogni anno in Europa migliaia di persone muoiono ancora a causa di queste. Attualmente il ... il Progetto europeo', promosso a Roma dalla Fondazione per le malattie(Fmd) per ...

