Nella tabaccheria fortunata vicino al Duomo | Da noi vincite anche in passato

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Giorgio e Sabrina dellaEl Domm, in via Dogana a Milano esultano per la vincita da record. "Speriamo sia un nostro cliente abituale..."

Sabrina Piga e Giorgio Ragusa lavorano"El Ddom", in via Dogana a due passi dal Duomo a Milano. "Il vincitore Speriamo che sia un nostro cliente e non un turista di passaggio"... il montepremi che verrà elargito dopo l'estrazione è il più alto di sempre mai vintostoria ... e altrettante ne ha vendute un bar a Termini Imerese e in unaa Palestrina , alle ...

Superenalotto, nella tabaccheria "Stadio" di Milano comprata una ... Agenzia ANSA

La Tabaccheria Arcobaleno del Lagaccio porta fortuna: "Non è la prima volta, dieci anni fa un altro 6" LaVoceDiGenova.it

Superenalotto Bologna: viaggio nelle tabaccherie baciate dalla ... il Resto del Carlino

Furto nella tabaccheria del centro Individuato il presunto autore LA NAZIONE

Superenalotto, dal tabaccaio più anziano d'Italia la vincita record di Foggia. "Qui vengono in tanti a giocare" l'Immediato

ROVIGO - E' continuo viavai nella tabaccheria di Mardimago dove Diego Casonato ha già affisso in un cartello per la vittoria al Superenalotto di poco meno di 4 milioni di euro. La domanda che tutti si ...MARDIMAGO - «Non ho idea di chi sia il vincitore, questo è un bar di passaggio e di questi sistemi ne vengono giocati decine ogni giorno». Diego Casonato, titolare del ...