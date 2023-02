Negli Emirati Arabi sono state bandite le privacy coin | vediamo perché

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Glihanno deciso di bandire le cosiddette, le criptovalute che si propongono il conseguimento di profili elevatissimi di riservatezza, talvolta sino all’anonimato. A stabilirlo è stato il nuovo regolamento VARA (Virtual Asset and Related Activities) sugli asset virtuali, il quale recita testualmente: “L’emissione di criptovalute potenziate dall’anonimato e tutte le attività VA (Virtual Asset) a esse correlatevietate nell’Emirato”.Si tratta di un fatto di notevole rilievo, alla luce del fatto che ormai da anni Monero e le altreadditate alla stregua di un pericolo non di poco conto, poiché aiuterebbero i criminali a spostare denaro sottraendolo al radar delle forze di ...

