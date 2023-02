NBA | i risultati della notte 17 febbraio | Bucks inarrestabili ma Giannis KO | sorpresa Clippers

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Solo 3 match ma non sono mancate comunque le emozioni nelladi NBA, ecco iPER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Impossibile non iniziare proprio dalla cavalcata miracolosa dei Milwaukeeche, in quel di Chicago, portano a casa una vittoria di misura ma importantissima che vale il 12esimo successo consecutivo. Controllo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.