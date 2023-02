NBA All-Star Game 2023 in tv | calendario | programma | orari e diretta streaming

(Di venerdì 17 febbraio 2023) La Regular Season NBA si ferma sei giorni per dare spazio al fine settimana dedicato alle sue stelle: a Salt Lake City, casa degli Utah Jazz, va in scena l’All-. Si inizia nella notte italiana tra venerdì e sabato con quella che una volta era il match tra i rookies e i sophomores. Continua a cambiare il format, ma i protagonisti restano i giovani, questa volta divisi in quattro squadre. C’è il Team Deron, capitanato da Williams, il Team Pau con alla guida Gasol, il Team Jason con Terry ed infine il Team Joakim con Noah. Si giocheranno due semifinali e poi la finale. Tutto invariato per quanto concerne le tradizionali notti di sabato e domenica. Intrattenimento puro con l’All-Saturday che vedrà nella gara delle schiacciate e del tiro da tre i suoi punti di forza. Nella notte italiana tra domenica e ...

Brillante vittoria dei Los Angeles Clippers (33 - 28) al Footprint Center di Phoenix, firmata soprattutto Paul George e Terance Mann, entrambi protagonisti di una prestazione offensiva da 26 punti. ...Nel week - end, a Salt Lake City, casa degli Utah Jazz, è in programma l'Star Game. Tante le stelle presenti ma una sarebbe a rischio. Antetokounmpo si è infortunato nella sfida di regular season contro i Chicago Bulls e la sua presenza'evento non sarebbe ...

Ha segnato non solo l'epoca in cui ha giocato ma anche il futuro dello sport, ha reso globale l’Nba. Ancora oggi con "The Last Dance" si parla di lui più che delle star del momento. Luci e ombre di un ...Solamente tre partite sono andate in scena nella notte NBA, l’ultima prima della pausa per l’-All Star Game week-end in programma a Salt Lake City. Da quest’oggi ci attende infatti una settimana di ...