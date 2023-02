Nba 2022 2023 | Wizards corsari a Minneapolis | Bucks rifilano il sesto k o di fila ai Bulls

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Solamente tre partite sono andate in scena nella notte NBA, l’ultima prima della pausa per l’-All Star Game week-end in programma a Salt Lake City. Da quest’oggi ci attende infatti una settimana di pausa dalla Regular Season, che riprenderà giovedì 23 febbraio. RISULTATI E CLASSIFICHE I Milwaukeehanno superato 100-112 i Chicagononostante qualche attimo di tensione per Giannis Antetokounmpo, che ha lasciato il parquet per un infortunio al polso. I primi esami effettuati sono per fortuna usciti negativi, mentre la squadra in campo è riuscita ad ottenere il successo grazie ai 33 punti di Brook Lopez. Per Chicago si tratta della sesta sconfitta consecutiva e ora i play-in sono lontano due partite. Bel successo per i Washington, che espugnanosconfiggendo 106-114 i Timberwolves con una ...