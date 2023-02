Nave M5S | Superbonus cancellato definitivamente!

(Di venerdì 17 febbraio 2023)(M5S): “. Sono bastati poco più di 100 giorni di governo per rimangiarsi tutto ciò che hanno sbandierato in campagna elettorale”(M5S):“”, esordisce così, il senatore del Movimento 5 Stelle su Facebook. Il senatore Luigiha poi continuato: “Il Consiglio dei ministri ha decretato lo STOP dello sconto in fattura e della cessione del credito. Il Governo attacca Imprese e lavoratori nonostante l’accelerazione del PIL al +6,7% nel 2021 e al +3,9% nel 2022. Sono bastati poco più di 100 giorni di governo per rimangiarsi tutto ciò che hanno sbandierato in campagna elettorale, una maggioranza che ormai è sul orlo della crisi e CNA che allerta sulla probabile chiusura di ...

Cosi' in una nota i senatoriin commissione Industria - Agricoltura, Gisella Naturale, Sabrina Licheri e Luigi. "Un modo di procedere non nuovo, che fa il paio con il Dl Lukoil, con il Dl ...Ci auguriamo che questo risultato dimostri finalmente ae Terzo Polo che l'opposizione va fatta ...sanza nocchiere in gran tempesta' , direbbe un fan di Dante) e sta cercando un nuovo ...

Nave (M5S): porteremo avanti proposta di un superbonus regionale Punto! Il web magazine

Masseria Ferrajuoli ad Afragola. Nave (M5S): Lo snodo stradale ... Punto! Il web magazine

Dl Ilva: M5S, da Governo disprezzo per il Parlamento, bocciate tutte ... Borsa Italiana

Ciampi (M5S): Fiero di essere coordinatore provinciale di Avellino Punto! Il web magazine

Nave (M5S): il 41 Bis fu vittoria dello Stato e non della politica Punto! Il web magazine

Meloni si conferma regina incontrastata della maggioranza: FdI “sbanca” anche alle regionali in Lombardia, in casa di Salvini e Berlusconi ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...