Naspi | non solo bonus 150 | assegno più ricco a febbraio

Leggi su consumatore

(Di venerdì 17 febbraio 2023) In arrivo ladel mese diche sarà più ricca del solito e nonper l’erogazione del150 euro E’ in arrivo unpiùdel solito per i percettori della, la nuova indennità di disoccupazione in vigore dal 2015. Infatti, nel mese di, i cui pagamenti sono L'articolo proviene da Consumatore.com.