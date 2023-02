Napoli | se è grande ciò che stai superando | sarà immenso ciò che raggiungerai

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Era un sogno, lo è attualmente e lofino a quando la matematica darà corpo e sostanza ad un agognato traguardo che la tifoseria partenopea insegue da più di trenta anni. Molte volte il popolo napoletano si è dovuto svegliare anzitempo e rendersi conto di una realtà che non permetteva aldi coronare un sogno che stava per tramutarsi in un qualcosa che avrebbe premiato la squadra e la tifoseria per la passione, il trasporto e l’amore verso i colori azzurri. Di nuovo -e per l’ennesima volta- oggi Ilcontinua a correre verso il sogno Scudetto e lo fa con la consapevolezza della propria forza, riconosciuta in Italia ed in Europa, e con numeri da capogiro: chiude il girone di andata del massimo campionato nazionale a quota 50 punti. Solo l'Inter (nel 2006/07) e la Juventus (nel 2005/06, 2013/14 e 2018/19) in ...