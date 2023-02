Napoli | Raspadori ko | il ritorno dopo la sosta?

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Giacomorimarrà ai box fino alla prossimadelle nazionali: il calciatore tornerebbe a disposizione delper il Milan? Brutta tegola in casa: si allungano i tempi per il rientro di Giacomo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante non sarà a disposizone di Spalletti fino allanazionali. Il rientro potrebbe avvenire in occasione della sfida contro il Milan il 2 aprile, salterà di sicuro invece oggi con il Sassuolo, martedì in coppa, a Empoli, con la Lazio, con l’Atalanta e nel bis con l’Eintracht del 15 marzo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Più serio del previsto e tempi di recupero lunghi per Jackdopo l'infortunio. L'attaccante deldovrebbe saltarle tutte fino alla sosta di marzo e anzi rischia seriamente di disertare anche Italia - Inghilterra, gara valida per le ...Ilperdee non cambia, Spalletti resta con l'11 titolare, mentre Berardi è in dubbio per il Sassuolo. Nel Milan restano in bacino di carenaggio Tomori e Bennacer mentre sulla ...

