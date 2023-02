Napoli mostruoso | anche il Sassuolo è abbattuto! il video dei gol

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Ilbatte ilal Mapei Stadium per 2-0, gol di Kvaratskhelia e Osimhen: ventesima vittoria in campionato per gli azzurri. Spalletti (1000 panchine in carriera) cambia tre giocatori con Elmas, Olivera e Politano dal primo minuto, che fanno rifiatare Mario Rui, Zielinski e Lozano in vista della sfida di Champions League contro l’Eintracht Fraconforte. Ma in attacco ci sono sempre loro Kvaratskhelia e Osimhen. Mentre Dionisi senza Berardi infortunato sceglie Bajrami dal primo minuto. Il Naporte parte subito forte e pressa la squadra avversaria, al 12? Kvaratskhelia si inventa un gol bellissimo. Il georgiano prende palla a centrocampo, salta un uomo di slancio, poi si invola verso la porta avversaria e piazza un tiro secco e preciso che non lascia scampo a Consigli. Ma ilnon ci sta e si lancia verso il pareggio ed ...