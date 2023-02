Napoli | infortunio Raspadori | spunta il bel gesto di Osimhen e Simeone

Più serio del previsto e tempi di recupero lunghi per Jack Raspadori dopo l'. L'attaccante deldovrebbe saltarle tutte fino alla sosta di marzo e anzi rischia seriamente di disertare anche Italia - Inghilterra, gara valida per le qualificazioni a Euro 2024 in ...L'attaccante è alle prese con un problema muscolare e potrebbe non farcela a scendere in campo con il. In compenso potrebbe rientrare Pinamonti , che si è ripreso dall'che l'ha ...

UFFICIALE - Raspadori, la diagnosi dell'infortunio: il comunicato della SSC Napoli Tutto Napoli

Infortunio Raspadori, c'è la diagnosi ufficiale: il comunicato SSC Napoli CalcioNapoli24

Infortunio Raspadori, splendido gesto di Osimhen e Simeone verso Jack dopo comunicato SSC Napoli: il retroscena CalcioNapoli24

Napoli, Raspadori si ferma: distrazione muscolare di 2° grado, out 30-40 giorni Sky Sport

Napoli, infortunio Raspadori: i tempi di recupero Adnkronos

La scomparsa di Mario Zurlini, difensore centrale - libero si diceva all'epoca - del Napoli per dieci anni ci fa ragionare sulla passione della città per la sua squadra. La sua ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...