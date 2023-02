Napoli | Giuntoli annuncia | «Spalletti rimarrà un altro anno | poi…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Cristiano, direttore sportivo del, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro il Sassuolo Cristiano, ds del, ha parlato prima del fischio d’inizio del match con il Sassuolo a Dazn. PARTITA – «Sarà difficile contro una squadra di grande qualità, di giovani ambiti dai top club. Sarà una bella prova». 1000 PANCHINE PER– «E’ grande come la sua grandezza, la sua esperienza è testimoniato da questo numero e dai grandi risultati, dalle tantissime vittorie. In questo momento tutto è in secondo piano, conta il risultato». RINNOVO– «Pensiamo al quotidiano. Lui rimane al centro del progetto tecnico e nel 2024, poi programmeremo il futuro insieme». L'articolo proviene da Calcio News 24.