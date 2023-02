Napoli-Eintracht | Glasner sfida gli azzurri | “Non regaleremo niente!”

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Ilsi prepara ad affrontare tre importanti sfide in trasferta: la prima questa sera contro il Sassuolo al Mapei Stadium, la seconda con l’Francoforte per gli ottavi di finale di Champions League e la terza con l’Empoli. FOTO: Getty Images,Glidi Luciano Spalletti si giocano l’accesso alla fase successiva di Champions con due gare contro la formazione tedesca. La prima il 21 febbraio alle ore 21 e la successiva alla Stadio Diego Armando Maradona il 15 marzo alla stessa ora. Due appuntamenti decisivi per definire il cammino deglinella massima competizione europea.parla delL’allenatore dell’Francoforte Oliverha rilasciato un’intervista alla ...

Sassuolo "(ore 20.45, Dazn) Guai però a sottovalutare il Sassuolo, non perché gli azzurri ... con l'alle porte, non sarebbe l'ideale per un gruppo fantastico, ma ancora poco abituato ...... Olivier Glassner La Gazzetta intervista Oliver Glasner allenatore dell'che parla del. La sua idea di calcio. "Un calcio "attivo", come fa anche il. Mi impressiona il suo modo ...

Eintracht, Glasner: "Testa al Werder, i giocatori non vedranno il Napoli fino a domenica" Tutto Napoli

Eintracht, Glasner: "Il Napoli fa un calcio non italiano ma anche loro hanno punti deboli. Troveranno uno stadio ... CalcioNapoli24

Collovati: "Ecco il mio pronostico per Eintracht-Napoli di Champions League!" CalcioNapoli24

Napoli-Eintracht, 40mila biglietti polverizzati in 6 ore. Presto il sold out in vista del 15 marzo TUTTO mercato WEB

poi la Champions League contro l'Eintracht e infine l'Empoli di nuovo in trasferta. In vista di Sassuolo-Napoli, Spalletti non vuole distrazioni, insiste sull'aspetto mentale, catechizza i suoi ...Diffidati Sassuolo-Napoli, ecco tutti i giocatori azzurri a rischio squalifica in vista della prossima partita contro l'Empoli.