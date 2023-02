Musetti-Varillas oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Buenos Aires 2023

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Lorenzoaffronterà Juan Pablonei quarti di finale dell’Atp 250 di, in programma dal 13 al 19 febbraio. L’azzurro ha bagnato il suo esordio stagionale sulla terra rossa con il successo ai danni di Cachin e ora trova di fronte un altro specialista della terra rossa, il peruvianoche negli ultimi mesi sembra essere in buona crescita. Negli ottavi di finale il sudamericano ha sconfitto un ex campione slam come Dominic Thiem, seppur lontano anni luce da quel giocatore che riuscì a conquistare gli Us Open. Lorenzo parte con i favori del pronostico ma deve stare attento a non sottovalutare l’impegno, contro un giocatore ben rodato da quattro partite tra qualificazioni e tabellone principale. SEGUI LA...

...Da lì in avanti nessuna occasione per entrambi fino al fatidico ottavo gioco sul 4 - 3 dove...si regala un biglietto per i quarti di finale dove troverà venerdì il peruviano Juan Pablo..."Non l'ho mai incontrato, devo concentrarmi sul mio tennis e giocare una partita solida come oggi" ha dettoha sconfitto 64 64 l'austriaco Dominic Thiem, ex numero 3 ATP, che l'...

Musetti b. P. Cachin 6-2 6-3 Prosegue alla grande la serata ... si regala un biglietto per i quarti di finale dove troverà venerdì il peruviano Juan Pablo Varillas che ha battatuto Dominic Thiem.