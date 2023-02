Musetti-Varillas in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Buenos Aires 2023

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Lorenzoaffronterà Juan Pablonei quarti di finale dell’Atp 250 di, in programma dal 13 al 19 febbraio. Prosegue il percorso in Argentina del tennista azzurro, già al secondo turno in virtù di un bye (essendo la terza forza del seeding) e bravo a superare il beniamino di casa Cachin. Sulla sua strada ora un altro giocatore sudamericano, il peruviano, capace di superare le qualificazioni e vincere due match nel main draw. Gli avversari sconfitti? Joao Sousa e soprattutto Dominic Thiem, peraltro senza perdere alcun set. Tranon ci sono precedenti; a scendere in campo con i favori del pronostico, tuttavia, sarà il classe 2002. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA ...

