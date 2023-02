(Di venerdì 17 febbraio 2023) Ildi Pace di Piacenza hato alcuneper la violazionee disposizioni Covid che una decina ragazzi avevano rimediato in epoca dididaldi un. Il ricorso - affidato all'avvocato...

Una pattuglia della guardia di finanza li aveva quindila violazione della norma anti Covid che vietava alle persone di uscire di casa, senza comprovati motivi lavorativi, di famiglia o ......contemporaneamente e parte una caccia al tesoroindividuare uno spazio liberocoloro che sono dotati di permesso ma non di un garage. A fare infuriare questi cittadini più volte, come ...

Multati per il lockdown di ritorno dal funerale dell'amico, il giudice annulla le sanzioni Today.it

Sanremo 2023: per casi Ferrigni, Fedez, Rosa Chemical e Blanco la Rai rischia una multa di 600mila euro. Le parole dell’Agcom SuperGuidaTV

Quant'è la multa senza biglietto sul treno La Legge per Tutti

Venezia, il Comune multa gli autori dei fuochi d’artificio per il ritorno degli imputati per camorra Il Fatto Quotidiano

San Martino di Lupari. Installano in negozio telecamere senza autorizzazione: titolari cinesi multati per un t ilgazzettino.it

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Modena, l'ex sottosegretario e la Onlus Pro Vita&Famiglia: «Comportamento gravissimo, intervenga la magistratura» ...